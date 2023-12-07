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        Çift başlı dünyaya gelen buzağı, 1 saat sonra öldü

        TOKAT´ınNiksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:30
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        Çift başlı dünyaya gelen buzağı, 1 saat sonra öldü
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        TOKAT´ınNiksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü. 

        Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman´ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi. Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman´ın ahırına akın etti. Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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