Çift başlı dünyaya gelen buzağı, 1 saat sonra öldü
TOKAT´ınNiksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü.
TOKAT´ınNiksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü.
Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman´ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi. Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman´ın ahırına akın etti. Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.
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