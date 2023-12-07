Çift başlı dünyaya gelen buzağı, 1 saat sonra öldü

TOKAT´ınNiksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü.

Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman´ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi. Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman´ın ahırına akın etti. Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.