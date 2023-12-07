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        Haberler Dünya Son dakika haberi Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması

        Son dakika haberi Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması

        Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak, barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit ettiler. Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:37
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        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
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        Azerbaycan ve Ermenistan, barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit etti.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        "TARİHİ BİR FIRSAT"

        Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir. Her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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        Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilen açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediğini ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedildi.

        Açıklamada, Bakü ve Erivan'ın Doğu Avrupa Grubu'nun diğer ülkelerinin de Azerbaycan'ın konferansa ev sahipliği yapma başvurusunu destekleyeceği yönündeki umudu vurgulandı.

        Azerbaycan'ın da iyi niyet göstergesi olarak, Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu "COP" Bürosu üyeliği adaylığını desteklediği ifade edilen açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, yakın gelecekte uygulanacak daha fazla güven artırıcı faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin görüşmeleri sürdürecek ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır. Bu, iki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır." ifadelerine yer verildi.

        AZERBAYCAN GEÇEN AY BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.

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        Barış görüşmelerindeki durgunluğun bölgede istikrar ve refaha katkı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan, barış anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılması için Ermenistan ile doğrudan (aracı olmaksızın) ikili müzakerelere hazırdır. İki ülkenin gelecekteki ilişkilerine birlikte karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." denilmişti.

        Açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğu belirtilerek, "Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakerelerin bir an önce başlaması için bu çağrıya olumlu yanıt vermelerini umuyoruz." ifadeleri yer almıştı.

        Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağı teklifine 2,5 ay gecikmeyle karşılık vermişti.

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