Sulusaray'ın Alpudere köyünde su deposunun elektriği güneş enerjisinden karşılanıyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyünde su deposunda kullanılan elektrik, güneş enerjisinden sağlanıyor.

Alpudere köyü sakinleri, su depolarında kullanılan elektrik maliyetinden kurtulmak amacıyla güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi.

Bu kapsamda hazırlanan proje, Sulusaray Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 800 bin lira ödenek almaya hak kazandı.

Güneş enerji santrali kurulması sayesinde üretilen enerjiyle çalışan motorlar yardımıyla depolardaki su önce şebekeye, ardından da evlere veriliyor.

Alpudere Köyü Muhtarı Tunçay Algeç, güneş enerjisi sayesinde 84 haneli köyün aylık 8 bin lira civarındaki su deposu elektrik maliyetinden kurtulduğunu söyledi.

Sistemi su deposuna bu yıl kurdurduklarını belirten Algeç, "Kurduğumuz sistem köyümüzün içme suyunu depoya basıyor, depodan da halkımız kullanıyor. Sistemin ürettiği elektrik, su deposuna yetiyor." dedi.

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