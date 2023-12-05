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        Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde yöresel ürünler üretiliyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyete başlayan Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde çeşitli yöresel ürünler üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:33
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        Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde yöresel ürünler üretiliyor
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyete başlayan Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde çeşitli yöresel ürünler üretiliyor.

        Belediye Başkanı İlker Bekler, belediyenin destekleriyle hayata geçen ve üretime başlayan kooperatifte incelemede bulundu.

        Üretilen ürünler ve üretim yerlerini inceleyerek bilgi alan Bekler, kooperatifin Turhallı kadınlar ve Turhal için önem taşıdığını söyledi.

        Turhal Belediyesi olarak verdikleri desteklerle faaliyetlerine hızla başlayan kadın kooperatifin kaliteli ürünler ortaya koymasının çok güzel bir gelişme olduğunu vurgulayan Bekler, "Kadın kooperatifimiz hem Turhallı hanımların istihdamı konusunda şehrimize gelişme kazandıracak hem de üretilen kaliteli ürünlerle ülke genelinde Turhal'ın isminin marka olarak anılmasını sağlayacak. Kooperatifimiz, şehrimizde üretilen domates, biber gibi ürünlerden üretilen salça, menemen gibi konservelik ürünlerin yanı sıra çeşitli meyvelerden üretilen reçel, marmelat ve turşularla sağlıklı ve çok çeşitli ürün yelpazesine sahip." dedi.

        Bekler, ürünlerin kooperatifin üretim tesisinin yanı sıra Turhal Belediyesinin sosyal tesislerinde ve dijital pazarlama sitelerinden satışa sunulacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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