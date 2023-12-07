Yeşilyurt'ta Filistin yararına kermes

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen kermeste hazırlanan yiyecek ve içecekler, Filistin yararına satışa sunuldu.

Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkına destek için bağışlanacak.

Yunus Emre İlkokulu Ortaokulu Müdürü Mustafa Şeker, kermesle öğrencilerde farkındalık oluşturarak Filistin'de zor durumdaki insanlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, "Oldukça güzel bir sonuç elde ettik. Öğrencilerimizin ve velilerimizin kermesimize verdiği destek bizleri çok mutlu etti. Amacımız bir nebze olsun onların acılarına merhem olmak." dedi.

Kermese Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile daire ve kurum amirleri ile vatandaşlar da katıldı.

Kermesten yaklaşık 30 bin liralık gelir elde edildiği, paranın Yeşilyurt Müftülüğünce Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderildiği öğrenildi.