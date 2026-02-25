Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Niksar'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, Arıpınar-Geyikgölü grup yolu ile Almus bağlantı yolunda aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Tokat’ın Niksar ilçesinde, Arıpınar-Geyikgölü grup yolu ile Almus bağlantı yolunda aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

        İlçede yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, bölgeye sevk edilen Niksar İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.


        Ekiplerin bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldığı, olası yeni heyelan riskine karşı kontrollerin sürdürüldüğü öğrenildi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Kutsal emanetler Tokat'ta yoğun ilgi gördü
        Kutsal emanetler Tokat'ta yoğun ilgi gördü
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'taki Dilim Kayalar Tabiat Anıtı olarak tescillendi
        Tokat'taki Dilim Kayalar Tabiat Anıtı olarak tescillendi
        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta Yeşilay Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda tanıtıldı
        Tokat'ta Yeşilay Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda tanıtıldı