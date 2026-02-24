Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta Yeşilay Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda tanıtıldı

        Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda Yeşilay'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 19:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta Yeşilay Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda tanıtıldı

        Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda Yeşilay'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğinde Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda Yeşilay tanıtımı yapıldı.

        Genç Yeşilay TOGÜ Kulübü gönüllüleri ile Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında 5. sınıf öğrencilerine Yeşilay, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam bilinci üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

        Gençlik Merkezi gönüllüleri ise sportif etkinlikler ve eğlenceli oyunlarla öğrencileri hem keyifli hem de verimli bir gün geçirmelerine katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Erbaa Belediyesi'nin yönetim tarihi tek panoda toplandı
        Erbaa Belediyesi'nin yönetim tarihi tek panoda toplandı
        Niksar Kaymakamı Perçi'ye ziyaret
        Niksar Kaymakamı Perçi'ye ziyaret
        TOGÜ'de ramazan coşkusu
        TOGÜ'de ramazan coşkusu
        TOGÜ kampüsünde Ramazan coşkusu
        TOGÜ kampüsünde Ramazan coşkusu
        Niksar Kaymakamlığında "Ramazan köşesi" oluşturuldu
        Niksar Kaymakamlığında "Ramazan köşesi" oluşturuldu
        Niksar'da yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira para cezası verildi
        Niksar'da yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira para cezası verildi