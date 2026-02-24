Niksar'da yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira para cezası verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira idari para cezası kesildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, 11 kişiye emniyet kemeri kullanmamak, 1 kişiye sigortasız araç kullanmak, 1 ticari araca yangın tüpü bulundurmamak, 1 araca da havalı korna bulundurmaktan toplam 17 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.



Denetimlere katılan Kaymakam Kadir Perçi, görevli personele çay ikramında bulundu.



Perçi, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurallara uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyor, denetimlerde görev alan emniyet personelimize özverili çalışmalarından dolayı kolaylıklar diliyorum." dedi.







