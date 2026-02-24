Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Niksar'da yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira para cezası verildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar'da yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira para cezası verildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira idari para cezası kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, 11 kişiye emniyet kemeri kullanmamak, 1 kişiye sigortasız araç kullanmak, 1 ticari araca yangın tüpü bulundurmamak, 1 araca da havalı korna bulundurmaktan toplam 17 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlere katılan Kaymakam Kadir Perçi, görevli personele çay ikramında bulundu.

        Perçi, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurallara uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyor, denetimlerde görev alan emniyet personelimize özverili çalışmalarından dolayı kolaylıklar diliyorum." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul

        Benzer Haberler

        Harçlıklarını biriktirip yaşlıların gönüllerini ısıttılar
        Harçlıklarını biriktirip yaşlıların gönüllerini ısıttılar
        Yaralı tilki için seferber oldu
        Yaralı tilki için seferber oldu
        Tokat Belediyesi'nden Ramazan ayında ucuz ekmek ve pide hizmeti
        Tokat Belediyesi'nden Ramazan ayında ucuz ekmek ve pide hizmeti
        TOGÜ Hastanesi elektrik ihtiyacının bir kısmını güneşten sağlayacak
        TOGÜ Hastanesi elektrik ihtiyacının bir kısmını güneşten sağlayacak
        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
        TOGÜ elektriği güneşten sağlayacak
        TOGÜ elektriği güneşten sağlayacak