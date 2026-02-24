Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ'de ramazan coşkusu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan coşkusu yaşanıyor.

        Giriş: 24.02.2026 - 13:31
        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ramazan ayına özel hazırlanan programlar kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler akademik ve kültürel atmosferi zenginleştirmeye devam ediyor. Ramazanın ilk günlerinden itibaren düzenlenen sohbet, panel ve konserler akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

        Ramazan programı, üniversite camisinde Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf Akbak tarafından gerçekleştirilen cami sohbetiyle başladı. Aynı gün TOGÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan" tasavvuf müziği konseri katılımcılarla buluştu. Program kapsamında Prof. Dr. Ahmet İnanır tarafından verilen cuma vaazı da ramazanın manevi iklimine dair önemli mesajlar içerdi.

        İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dini ve Kültürel Hayatta Ramazan" panelinde moderatör Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş, panelistler Doç. Dr. Muhammet Okudan ve Doç. Dr. Alper Ay, ramazan ayını tarih, edebiyat ve dini musiki perspektiflerinden değerlendirdi.

        Ramazan programı kapsamında önümüzdeki günlerde cami sohbetleri, paneller, konserler ve akademik etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

