Niksar Kaymakamlığında "Ramazan köşesi" oluşturuldu

Niksar Kaymakamlığında kültürel farkındalık amacıyla "Ramazan köşesi" oluşturuldu.



Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan geleneksel motifler, süslemeler ve ramazana özgü objelerle hazırlanan ramazan köşesi, kaymakamlık binasının girişinde hazırlandı.





Ramazan köşesi ile ramazan ayının taşıdığı birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma gibi değerlerin ön plana çıkarılması hedefleniyor.





Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yeniden hatırlatılması, çocukların ve gençlerin ramazan ayının anlam ve önemini yakından tanımaları, milli ve manevi değerlerle güçlü bağlar kurmaları amaçlanıyor.



Ramazan köşesi, geçmişten günümüze ramazan ayına ait çeşitli objeler, geleneksel süslemeler ve temsili düzenlemelerle ziyaretçilere nostaljik bir atmosfer sunuyor.





Kaymakam Kadir Perçi, ramazan ayının toplumsal dayanışma, kardeşlik ve hoşgörü ikliminin en yoğun şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.





Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren, yardımlaşma ve paylaşma duygularını zirveye taşıyan, toplumsal bağları kuvvetlendiren çok özel bir ay olduğunu vurgulayan Perçi, "Bizler de bu manevi atmosferi kaymakamlığımıza gelen tüm hemşehrilerimizle yaşamak, geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin kültürel hafızasında kalıcı izler bırakmak amacıyla ramazan köşesini oluşturduk. Vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece memnun etmektedir." ifadelerini kullandı.



Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde sosyal yardımlaşma, dayanışma ve gönül birlikteliğini artırmaya yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve manevi etkinliklerin de hayata geçirileceğini belirten Perçi, bu çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha etkin şekilde ulaşılmasının ve toplumun her kesimiyle güçlü bağ kurulmasının hedeflendiğini kaydetti.





Vatandaşlar da ramazan köşesini beğendiklerini ifade etti.



