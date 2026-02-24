Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Niksar Kaymakamı Perçi'ye ziyaret

        Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Kaymakam Kadir Perçi'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Fırat, ziyarette kültürel ve sanatsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Görüşmede Anadolu'nun köklü tarihi ve Danişmendlilerin mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, kültürel ve sanatsal faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kadir Perçi, kültür ve sanat çalışmalarının toplumun tarih bilincine önemli katkılar sunduğunu belirterek, GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

