Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1150 rakımlı ilçede kar yağışı etkili oluyor. İlçe kar yağışıyla binaların çatıları ile yeşil alanlar karla kaplandı. Kar yağışının devam etmesi bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.