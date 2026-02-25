Canlı
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor

        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:42
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        1150 rakımlı ilçede kar yağışı etkili oluyor.

        İlçe kar yağışıyla binaların çatıları ile yeşil alanlar karla kaplandı.

        Kar yağışının devam etmesi bekliyor.

