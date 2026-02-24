Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:02
        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen İ.S.A'nın kullandığı traktör, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü kavşağında M.H. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.H. ve B.H. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

