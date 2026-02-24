Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen İ.S.A'nın kullandığı traktör, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü kavşağında M.H. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.H. ve B.H. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

