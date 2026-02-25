Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi yaralandı. H.U. idaresindeki 60 AFE 253 plakalı hafif ticari araç, Yolkonak beldesi Katip Gölü yakınlarında kanala devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi N.U. ve 1 yaşındaki çocukları K.E.U. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.