Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        H.U. idaresindeki 60 AFE 253 plakalı hafif ticari araç, Yolkonak beldesi Katip Gölü yakınlarında kanala devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi N.U. ve 1 yaşındaki çocukları K.E.U. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"

        Benzer Haberler

        Kutsal emanetler Tokat'ta yoğun ilgi gördü
        Kutsal emanetler Tokat'ta yoğun ilgi gördü
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'taki Dilim Kayalar Tabiat Anıtı olarak tescillendi
        Tokat'taki Dilim Kayalar Tabiat Anıtı olarak tescillendi
        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta Yeşilay Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda tanıtıldı
        Tokat'ta Yeşilay Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda tanıtıldı
        Erbaa Belediyesi'nin yönetim tarihi tek panoda toplandı
        Erbaa Belediyesi'nin yönetim tarihi tek panoda toplandı