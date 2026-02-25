Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Tokat'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Tokat'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" düzenlendi.

        Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri ile Kabe örtüsünün de arasında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanet yer alıyor.

        Serginin açılışı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Sergiyi gezen Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin 6 şehirde açılacağını, şanslı iller arasında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

        Vatandaşların sergiyi iyi şekilde değerlendireceğini umduğunu belirten Köklü, "Tokat, maneviyatına önem veren bir memleketimiz. İnşallah gece geç saatlere kadar arkadaşlarımız burada bulunacak. Hemşehrilerimizi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş 99 kutsal emaneti gezmeye davet ediyorum. Bu vesileyle Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bu hizmetlerinden dolayı canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, özellikle kutsal emanetlerin bulunduğu bölümde duygusal anlar yaşadı.

        Sergi, 13.00-23.00 saatlerinde 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Niksar'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        Niksar'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta kanala devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Kutsal emanetler Tokat'ta yoğun ilgi gördü
        Kutsal emanetler Tokat'ta yoğun ilgi gördü
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor
        Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'taki Dilim Kayalar Tabiat Anıtı olarak tescillendi
        Tokat'taki Dilim Kayalar Tabiat Anıtı olarak tescillendi
        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı