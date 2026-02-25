Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. N.Ş. idaresindeki otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde E.B'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.