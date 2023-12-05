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        Altın madalya kazanan güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret

        Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmet Duman, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:41
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        Altın madalya kazanan güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret
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        Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ahmet Duman, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

        Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden Erbaalı güreşçi Ahmet Duman, Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek altın madalya elde etti.

        Karagöl, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Raif Ünal ile memleketi Erbaa’ya dönen başarılı sporcuyu makamında ağırladı. Duman’ı tebrik eden Karagöl, başarılı sporcuya hediye verdi.

        Karagöl, özellikle eğitimde ve sporda derece yapanlara Erbaalı olmanın gereğini yerine getirdiklerini dile getirerek, "Ahmet kardeşimiz bu turnuvada da bizi yine mutlu etti. Erbaalı olduğumuz için onun vesilesiyle tekrar gurur duyduk. İnşallah diğer branşlarda da güzel dereceler elde ediyoruz. Türkiye şampiyonluğu dereceleri artık bize yetmiyor, artık Avrupa, Dünya şampiyonluğu, bu başarıların üstüne bir de olimpiyat şampiyonluğu alarak Erbaa’nın adını daha güzel platformlarda duyurmanın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Duman da finalde rakibiyle beraber Azerbaycan ve Türk bayrağını yan yana dalgalandırdıklarını belirterek, "Çok güzel bir atmosfer vardı. Azerbaycanlıların bizi ne kadar sevdiğini gözlerimizle gördük. Elimden geleni yaptım." dedi.

        Galeri
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