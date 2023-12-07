Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı 6 Şubat depremlerinde yaptıkları yardımlarla gündeme gelen Ahbap Derneği, İçişleri Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulmuştu. Ahbap Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, denetim süreci ile ilgili "Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı" dedi

Haluk Levent, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı.

Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim.

İşte bugün alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik.

İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize.

Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına,

@AFADBaskanlik ve valiliklerimize,

iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ve İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETİMİ BİTTİ!!



1) 6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti.

Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı. — Haluk Levent (@haluklevent) December 7, 2023