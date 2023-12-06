Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi

        Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Tokat'ta sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 22:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Tokat'ta sahneye konuldu.

        Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmalarının canlandırıldığı tiyatro oyunu, Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda sanatseverlerle buluşturuldu.

        Danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın, yapımcılığını Volkan Severcan'ın üstlendiği oyunun başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı paylaştı. Oyunda 110 kişi rol aldı.

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin kolay kazanılmadığını vurgulayarak, "Zorluklarla, yokluklarla ama bir vatana nasıl sahip çıkılırmış, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bir olduk. Yeri geldi Onbeşli olduk, yeri geldi Seyit Onbaşı olduk, yeri geldi Kara Fatma, Nene Hatun olduk. Hamdolsun, bu vatana göz dikenlere müsaade vermedik." ifadesini kullandı.

        Oyunu Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır da izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Altın madalya kazanan güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret
        Altın madalya kazanan güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret
        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Sulusaray'ın Alpudere köyünde su deposunun elektriği güneş enerjisinden kar...
        Sulusaray'ın Alpudere köyünde su deposunun elektriği güneş enerjisinden kar...
        Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde yöresel ürünler üret...
        Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde yöresel ürünler üret...
        Yeşilyurt'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi
        Yeşilyurt'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi
        Yeşilyurt'ta Dünya Engelliler Günü kutlandı
        Yeşilyurt'ta Dünya Engelliler Günü kutlandı