Beşiktaş ve Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için karşı karşıya!
Süper Lig'de cumartesi günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Fenerbahçe, dev maç öncesi transferde de birbirine rakip oldu. İspanyol basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yle ilgilendiğini yazdı.
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde karşı karşıya geldi.
İspanyol basınından ElDesmarque'in haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon başında Leicester City'den ayrılarak bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olan milli stoperi kadrosuna katmak istiyor.
Madrid ekibinde forma şansı bulamayan Çağlar'ın da mutsuz olduğu ve EURO 2024'e formda gidebilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.
SIMEONE AYRILIĞA ONAY VERDİ
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de takımda mutsuz oyuncu istemediği ve bu nedenle Çağlar'ın ayrılığına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.
Süper Lig devlerinin ocak ayını beklemeden İspanyol ekibiyle transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon sadece 4 kez forma şansı bulabildi.