Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için karşı karşıya! - Fenerbahçe Haberleri

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için karşı karşıya! - Fenerbahçe Haberleri

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde karşı karşıya geldi.

İspanyol basınından ElDesmarque'in haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon başında Leicester City'den ayrılarak bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olan milli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

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Madrid ekibinde forma şansı bulamayan Çağlar'ın da mutsuz olduğu ve EURO 2024'e formda gidebilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.