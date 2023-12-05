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        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen kermeste hazırlanan yiyecek ve içecekler, Filistin yararına satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:08
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        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen kermeste hazırlanan yiyecek ve içecekler, Filistin yararına satışa sunuldu.

        Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Gazze halkına destek için bağışlanacak.

        Okul müdürü Zübeyde Ay Yüksel, Filistin'de yaşananların kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, "Filistinlilere bir nebze olsun yardım etmek için kermes düzenledik. Etkinliğe destek olanlara teşekkür ediyorum. Filistin'de yüzlerce çocuk, kadın, yaşlı şehit oldu. Bu zulme bütün dünya sessiz. Amacımız bir nebze olsun onların yaralarına merhem olmak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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