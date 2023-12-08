Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştiriliyor. Beşiktaş, Eyüpspor ile Fenerbahçe, Adanaspor ile Galatasaray ise Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek
Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılıyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Beşiktaş - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
Başakşehir - Boluspor
Alanyaspor - Samsunspor
Sivasspor - Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Trabzonspor - Manisa FK