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        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!

        Türkiye'nin güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki birçok ilde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman için "turuncu", 28 ilimiz için de "sarı" kodlu alarmda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:09
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        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

        AA'da yer alan habere göre bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

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        YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

        Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

        5 KENT İÇİN "TURUNCU, 28 İLE "SARI" ALARM

        Meteoroloji Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman için "turuncu", 28 ilimiz için de "sarı" kodlu alarmda bulundu.

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