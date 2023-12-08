5 Şurada Paylaş!









"ÇEŞME'NİN YARISI BENİM DEĞİL"



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gülse Birsel, "Çeşme'nin yarısı benim değil. O bir espriydi. Bir hanımefendi böyle bir şaka yapmış. Ben de bu şakaya katıldım, hepsi bu... Benim Çeşme'de hiçbir şeyim yok" şeklinde konuştu.