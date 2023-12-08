Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülse Birsel ve Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın torunu için açıklama yaptı: Çeşme'nin yarısı benim değil

        Gülse Birsel: Çeşme'nin yarısı benim değil

        Gülse Birsel, yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrenen 43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ ile benzerliği hakkında konuştu. Birsel, Bozbağ'ın, İzmir'in Çesme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu öne sürmesi de hatırlatılınca, "Çeşme'nin yarısı benim değil. O bir espriydi. Bir hanımefendi böyle bir şaka yapmış. Ben de bu şakaya katıldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülse Birsel, Karaköy'de katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birsel, bir hayli yoğun olduğunu dile getirdi.

        2

        "ÇOK MEŞGULÜM"

        Gülse Birsel, "Koşturuyorum, bir yandan yazıyorum. Çok meşgulüm bu aralar. Güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

        3

        Gülse Birsel'e, Kocaeli'de yaşayan ve annesi vefat ettikten sonra yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrenen 43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ ile benzerliği soruldu.

        4

        Gülse Birsel'e; Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın, İzmir'in Çeşme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu öne sürmesi de hatırlatıldı.

        5

        "ÇEŞME'NİN YARISI BENİM DEĞİL"

        Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gülse Birsel, "Çeşme'nin yarısı benim değil. O bir espriydi. Bir hanımefendi böyle bir şaka yapmış. Ben de bu şakaya katıldım, hepsi bu... Benim Çeşme'de hiçbir şeyim yok" şeklinde konuştu.

        6

        BENZERLİK İSYAN ETTİRMİŞTİ

        Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 'Aile Arasında' filminde Gülse Birsel'in canlandırdığı 'Mihriban' karakterine benzetilmişti.

        Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Gülse Birsel, açıklamada bulunmuştu. Birsel, "Merak edenlere açıklayayım... Hanımefendinin 'Aile Arasında'ki 'Mihriban' karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri Twitter'da 1 numarayım. Dedelerim sadrazam değil, İstiklâl Savaşı gazisi... Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp, kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: HT Magazin, İHA, Instagram

        #gülse birsel
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?