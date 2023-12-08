Gülse Birsel: Çeşme'nin yarısı benim değil
Gülse Birsel, yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrenen 43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ ile benzerliği hakkında konuştu. Birsel, Bozbağ'ın, İzmir'in Çesme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu öne sürmesi de hatırlatılınca, "Çeşme'nin yarısı benim değil. O bir espriydi. Bir hanımefendi böyle bir şaka yapmış. Ben de bu şakaya katıldım" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülse Birsel, Karaköy'de katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birsel, bir hayli yoğun olduğunu dile getirdi.
"ÇOK MEŞGULÜM"
Gülse Birsel, "Koşturuyorum, bir yandan yazıyorum. Çok meşgulüm bu aralar. Güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.
Gülse Birsel'e, Kocaeli'de yaşayan ve annesi vefat ettikten sonra yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrenen 43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ ile benzerliği soruldu.
Gülse Birsel'e; Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın, İzmir'in Çeşme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu öne sürmesi de hatırlatıldı.
"ÇEŞME'NİN YARISI BENİM DEĞİL"
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gülse Birsel, "Çeşme'nin yarısı benim değil. O bir espriydi. Bir hanımefendi böyle bir şaka yapmış. Ben de bu şakaya katıldım, hepsi bu... Benim Çeşme'de hiçbir şeyim yok" şeklinde konuştu.
BENZERLİK İSYAN ETTİRMİŞTİ
Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 'Aile Arasında' filminde Gülse Birsel'in canlandırdığı 'Mihriban' karakterine benzetilmişti.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Gülse Birsel, açıklamada bulunmuştu. Birsel, "Merak edenlere açıklayayım... Hanımefendinin 'Aile Arasında'ki 'Mihriban' karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri Twitter'da 1 numarayım. Dedelerim sadrazam değil, İstiklâl Savaşı gazisi... Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp, kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: HT Magazin, İHA, Instagram