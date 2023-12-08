Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde daha fazla kan akmaması için Türkiye elini taşın altına koymaya hazır Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen "TRT World Forum 2023" programında açıklamalarda bulundu. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Bölgemizde daha fazla kan akmaması için Türkiye elini taşın altına koymaya hazır" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen "TRT World Forum 2023" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Dünyanın dört bir yanında forumumuza teşrif eden değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Küresel ölçekte son derece zorlu günlerden geçiyoruz, küresel güvenliği sağlamakta mükellef kurumlar yetersiz kalıyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında kan akmaması için elimiz taşın altına koymaya hazırız. Rusya Ukrayna arasındaki savaş gündemde arka plana düşse de can yakmaya devam ediyor. O dönem ateşi körükleyenlerin bölgemize yaptığı kötülük görülüyor.

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"ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bir daha anlıyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı gerçeği yine görülmüştür.

Gerçekten de barışa özellikle adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Bedeli maalesef masumlar ödemektedir, buna artık bir dur demenin zamanı gelmiştir. Bölgemiz bir süredir hasret kaldığı barış ve istikrar iklimine yeniden kavuşacaktır.

Türkiye, ekonomisiyle demokrasisiyle, basınıyla, gerçekleştirdiği sessiz devrimleriyle 21 yıl öncesine nazar çok daha ileridedir. Bugün medyamız 2002'den daha zengin. Terör bulaşmadığı, şiddeti övmediği ve başkasına hakaret etmediği sürece isteyen istediğini yazmaktadır.

Eksiklerimiz yok mu tabii ki var, dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim de çözmemiz gereken meseleler olduğunun farkındayız. Gazze'de 70'i aşkın gazeteci öldü, dünyanın meşhur medya kuruluşları nerede? Neden sesleri çıkmıyor? Hani nerede Batı'nın o meşhur basını?

İsrail Gazze'de sadece kadın ve çocukları değil çok zor şartlarda çalışan basın mensuplarını da öldürmüş ve öldürmeye devam ediyor. Uluslararası basın kuruluşlarının bu tabloyu kabullenmesi daha vahim. Hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. Küresel medya kartelleri Gazze'deki gazeteci katliamını Hamas bahanesiyle görmezden geliyor.

İsrail güçleri basın mensuplarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmaya çalışsa da hakikate engel olamamıştır. Olağanüstü çabalarla Gazze'deki insani dramı dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

"NETANYAHU MAHKUM OLACAKTIR"

Netanyahu kesinlikle yargılanacaktır. Biz bu işin takipçisiyiz, Netanyahu ve onun yardakçıları da yargılanacak ve mahkum olacaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun tüm vicdanlı insanlar hakkı ve hakikati açık yüreklilikle kavuşmak zorundadır. Bu katliam bugün Gazze'de yaşanıyor olabilir, bunun önüne geçemezsek dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissedemez. Çünkü bir kere Pandoranın kutusu açıldı.

Yaşadığımız her hadise yıllardır dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür ifademizi açıklıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK'nın Gazze meselesinde sergilediği tutum bizim gibi sizlerin de yüreğini sızlatmıştır. Sayın Guterres'in gönderdiği mektubu takdirle karşılıyor, kendisini tebrik ediyorum.

Hemen harekete geçmemiz şarttır, aksi takdirde dünyayı yaşanamaz hale getirecek bir kaosun pençesine düşmesi kaçınılmazdır. "

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.