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        Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Adana Demirspor müsabakasının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Teknik direktör değişimine giden Adana Demirspor bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak isterken Galatasaray ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız atlatmak ve Kopenhag müsabakası öncesi moral bulmak niyetinde. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın 37, Adana Demirspor'un 23 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.12.2023 - 18:50 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:50
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

        SAAT: 20.00

        HAKEM: Abdulkadir Bitigen

        STAT: RAMS PARK

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

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        Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

        DAVINSON VE ZIYECH YOK

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve ağrıları bulunan Hakim Ziyech'in müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

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        Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.

        ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

        SON İKİ MAÇIN GOLCÜSÜ ZIYECH

        Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son 2 resmi maçta 3 gol attı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, Süper Lig'deki Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinde de 1 kez fileleri havalandırdı.

        Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaşan Ziyech, Adana Demirspor maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayaklarından olacak.

        SAHASINDA 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

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        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        SAHASINDA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

        Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.

        Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.

        LİGİN EN İYİ SAVUNMASI GALATASARAY'DA

        Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

        Ligde çıktığı 14 mücadelede 28 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü. Yaptığı 14 maçın 8'inde kalesini gole kapatan "Cimbom" en az gol yiyen takım oldu.

        Galatasaray, 37 gol atan Fenerbahçe'den sonra en iyi hücum performansını gösterdi.

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        ADANA DEMİRSPOR DÖRT MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Adana Demirspor, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasreti yaşıyor.

        Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

        ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANDA GALİBİYETLE TANIŞAMADI

        Yukatel Adana Demirspor, bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı.

        Bu sezon dış sahada 6 maça çıkan mavi-lacivertli takım, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Henüz Adana dışında galibiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da ilki yaşamak için mücadele edecek.

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