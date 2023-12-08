Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Habertürk Spor yazarları masaya yatırdı
Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Türk futbolunun kalbi bir kez daha Dolmabahçe'de atacak. Bir tarafta yeni yönetimi ile ligde beyaz sayfa açmak isteyen ve iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, diğer tarafta liderlik ile birlikte ligdeki psikolojik üstünlüğü eline geçirmek isteyen Fenerbahçe... Kritik derbiyi Habertürk Spor yazarları masaya yatırdı...
SERDAR ALİ ÇELİKLER: MAÇIN ŞİFRESİ İSMAİL KARTAL'IN STRATEJİSİ OLACAK
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde nasıl bir mücadele bekleniyor? Skor tahmininiz var mıdır?
Her iki teknik adam da bu maçta kaybetmekten korkacak. Ev sahibi yeni başkan seçti. Rıza Hoca da biliyor ki kendisiyle devam etmeyecekler. Ama sene sonuna kadar o koltukla kalıp kalamayacağına da biraz bu tip sonuçlar karar verecek. O nedenle zaten Brugge hezimeti yaşamışken bir de Fener'e yenilmek istemeyecektir. Kazanıp hem sezon sonu kredisini kazanmak hem de Brugge hezimetinin izlerini bir miktar silmek isteyecektir. O nedenle Beşiktaş'ın yeni yönetiminin de ve evinde oynamasının da etkisiyle çok yüksek motivasyonla hırslı ve istekli bir başlangıç yapacağını beklemeliyiz. Fenerbahçe buna nasıl karşılık verecek? Maçın kilidi burada. Trabzon'dan 5, (sayılan 3) Danimarka takımından 6 yiyen takım da bu takım. Trabzon'da kenarda 20 dakika kilitlenen; Danimarka'da 2. yarı intihar eden İsmail Kartal ve "iyi" olduğunu düşündüğü ekibi bu iki kritik maçta da berbat bir sınav verdiler. Yüksek motivasyonla ne olursa olsun adeta "ölümüne oynamak" isteyecek Beşiktaş'a karşı stratejisi ne olacak? Maçın sifresi burada. Edilgen olursa kaybeder. Hırsa akılsız bir hırs ile karşılık verirlerse yine kaybederler. İsmail Kartal'ın ve ekibinin yetenekleri test edilecek.
- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?
Bireysel yetenekler veya yeteneksizlikler etkileyecek. Beşiktaş duran toptan bilhassa Colley ile etkili. F.Bahçe buna önlem alacak mı bakacağız. Abou - Cenk ve Chamberlain her zaman etkili olabilecek isimler. F.Bahçe'de Fred'in dinamizmi elbette etkili olacak. İsmail'in katkısı da öyle. İrfan'ın ne kadar etkili olabileceği de mühim. Ben Osayi ve Ferdi'nin Beşiktaş'ın hücumcuları tarafından takip edilememe ihtimaline karşın etkili olabileceğini düşünüyorum. Sebastian'ın sızmaları etkili olabilir.
- Derbinin sonucu iki takımın kazanması, kaybetmesi ya da berabere sonuçlanması halinde ligde konumlarını nasıl etkiler?
Beşiktaş'ın kazanması halinde moral olur başka da bir şey olmaz. Beşiktaş'ın ligdeki konumu etkilenmez. Fenerbahçe kaybederse bence şampiyonluk zora girer. 9-29 Aralık arasında zorlu bir tünele girecek İsmail Kartal için iş iyice zorlu bir hal alır. Beraberlik sadece TFF'nin işine gelir.
MEHMET AYAN: DERBİLERİN SKORU TAHMİN EDİLEMEZ
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Skor tahmininiz var mıdır?
Derbilerin skoru tahmin edilemez. Ancak iki takımın da geçirgen savunmalarının bize vaaz ettiği, gollü maç olabileceği yönünde. Tribünlerin de etkisiyle harika bir futbol akşamı olacağından kuşkum yok. Gittili geldili bir maç beklentisindeyim. Beşiktaş adeta sakatlar ordusu ama kamuoynun genel inancının tersine bence iyi oyunculardan kurulu bir ekip siyah-beyazlılar. Aboubakar’ın oynama isteğiyle bir karşılaşsak Fenerbahçe defansı zorlanır ama kendisini ara ki bulasın. Cenk, Salih, Gedson, Amir bunlar önemli oyuncular. 4 oyuncu oynamıyor Beşiktaş’ta. Bunlar MASUAKU, ROSIER, RASHICA VE YAKUP ARDA... Colley'in durumu maç günü belli olacak. Feenerbahçe’de Becao dışında çok temel bir eksiklik yok.
- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?
Beşiktaş’ta Cenk, Salih, Gedson, Amir ama ille de Aboubakar… Kuşku yok ki NECİP diye bir abide var.
Fenerbahçe’de ise FRED öncelikli… Symanszki’yi çok önemsiyorum. Ferdi tartışma götürmez. İlerideki TADIC ve DZEKO belirgin bir düşüşteler. Bu tip maçları pek bilirler, çok oynamışlıkları vardır. Yani yüksek gerilimden olumlu etkilenirler.
- Derbinin sonucu iki takımın kazanması kaybetmesi ya da berabere sonuçlanması halinde ligdeki konumlarını nasıl etkiler?
FENERBAHÇE KAZANIRSA: ELLER HAVAYA, SABAHLAR OLMASIN
FENERBAHÇE KAYBEDERSE: “İSMAİL İLE BU YIL DA MI OLMAYACAK?”
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA: BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR YENİ YÖNETİME HOŞ GELDİN GALİBİYETİ
BEŞİKTAŞ KAYBEDERSE: “BU RIZA DA BİR SAMSUNSPOR’U, BİR BAŞAKŞEHİR’İ YENEBİLDİ. HASAN BEY YABANCI HOCA BAKSA MI ?”
BERABERE BİTERSE F.BAHÇE: EEE OLUR CANIM DERBİDE 1 PUAN İYİDİR
BERABERE BİTERSE BEŞİKTAŞ: EEE OLUR CANIM DERBİDE 1 PUAN İYİDİR
İBRAHİM YILDIZ: 1 PUAN KÖTÜNÜN İYİSİDİR
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde nasıl bir mücadele bekleniyor? Skor tahmininiz var mıdır?
Derbi maçları genellikle beklentilerin aksine bir oyun ve skora sahne oluyor. Kadrolara bakıldığında Fenerbahçe bir adım önde. Son maçlar göz önüne alındığında yine Sarı-Lacivertlilerin favori olduğunu söylemek mümkün. Ancak, Beşiktaş yönetim sorununu geçen hafta sonu çözüme kavuşturdu. Yeni başkan Hasan Arat’ın seçilmesi ile takıma bir hava ve motivasyon getireceğini söylemek mümkün. Fakat siyah-beyazlıların en büyük sorunu sakat oyuncularının çokluğu. Savunma hattında ciddi sıkıntı var. Sağ ve sol bekleri yetersiz. Forvette en büyük güvenceleri Aboubakar. Bu oyuncunun son maçlarda gösterdiği kötü performans ne kadar umut olur bilinmez. Orta saha gününde olursa çok şey değişir. Rıza Çalımbay, tecrübesi ile takımı derbiye iyi hazırlayacaktır. Eksiklerine rağmen iyi mücadele edebilirler ise maçı kendi lehlerine çevirebilirler. Fenerbahçe ise stoper sorunu dışında bir eksiklik yaşamayacak. Çok tempolu oyun oynamasalar da, ofans da yetenekli ve iş bitirici oyunculara sahip. Şampiyonluk için kazanmak zorunda oldukları bilinci ile maça çıkacaklar. Fiziksel gücü, kaliteli ayakları ile harmanlayabilirlerse maçı kazanabilirler. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı bu kadar güçsüz bir daha yakalayabilir mi? Bu şansını iyi kullanır ise mutlu sona ulaşabilir. İsmail Kartal’ın kendini taktik ve plan olarak kanıtlama fırsatı. Çok iyi bir futbol beklemek iyimserlik olur. Öncelikle kaybetmek istemeyen iki takım izleyeceğiz. İlk golü atan maçı kaybetmez diye düşünüyorum. Sonucu tahmin etmek elbette güç. Fenerbahçe favori olsa da, beraberlik gibi gözüküyor.
- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?
Fenerbahçe bu anlam da daha şanslı. Elinde çok iyi ve formda oyuncuları var. Ferdi, Fred, Syzmanki, Dzeko, İrfan Can gibi kaliteli isimlere sahipler. Fenerbahçe’de, Ferdi ile Fred’in yüsek performanslarını göstereceklerini beklemek mümkün. Elbette, İrfan Can yine golcü kimliği ile öne çıkacaktır. Beşiktaş’ın bireysel yetenekli oyuncularından çok şey beklenemez. Bunun nedeni son haftalarda ki formsuzlukları. Her şeye rağmen Aboubakar'ın bu karşılaşmada takımı sırtlayacağını düşünüyorum. Gedson ile Necip yine iyi oynayacaktır. Chamberlain için de beklentim yüksek. Rıza hoca, bireysel yeteneklerine fazla bel bağlamaz. Takım oyunu ile istediğini almak isteyecektir.
- Derbinin sonucu iki takımın kazanması, kaybetmesi ya da berabere sonuçlanması halinde ligde konumlarını nasıl etkiler?
Beşiktaş kazanarak şampiyonluk potasının içerisinde yer alır. Berabere kalması yalnızca prestijini kurtarır. Kaybetmesi durumunda liderlik yarışından iyice uzaklaşır. Bu nedenle kazanmaktan başka bir şey düşünmeyecekler. Fenerbahçe’den çok daha fazla kazanmaya ihtiyaçları var. Bu derbi Fenerbahçe için çok şey ifade ediyor. Alınacak bir galibiyet gelecek maçlar için moral olacaktır. Böylece şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı yalnız bırakmaz. Beraberlik de kötünün iyisidir. Kaybederse, giden üç puanın yanında İsmail Kartal ve takımın taraftar karşısında kredisi zayıflar. Liderlik yarışını çok etkilemez. Önünde çok maç var. En önemlisi güven kaybı olacaktır.
AHMET SELİM KUL: FENERBAHÇE'DE DURUM FARKLI
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Skor tahmininiz var mıdır?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçları uzun zamandır çok güzel hikayelere, çok güzel maçlara, çok güzel gollere sahne oluyor. Arada elbette istisnalar vardır ama genel itibariyle futbol adına bizi ülke standarlarının üzeride doyuran maçlar yaşadık. Ben yine gollü bir maç bekliyorum… Hatta daha ileriyle gideyim, 4-2’ler 3-3’ler 3-2’ler karşımıza çıkarsa benim adıma hiç sürpriz olmayacak. Zaten iki takımın savunmalarında da önemli eksikler olması bu beklentimi arttırıyor. Umarım hakemin ön plana çıkmadığı futbol rekabetinin üst düzey olduğu bir maç izleriz. Skor tahminim 3-2 Fenerbahçe lehine ya da 3-3…
- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?
Savunmalarda çok eksik olması sebebiyle iki kalecinin de performansı çok büyük önem arz ediyor… Bence maçın kahramanı iki kaleciden biri olabilir. Bunun yanında Aboubakar Beşiktaş adına stoperlerin performansları da Fenerbahçe adına belirleyici olacak. Fenerbahçe’de stoperlerin vasat üstü bir maç çıkarması halinde maçın kazanılacağını düşünüyorum.
- Derbinin sonucu iki takımın kazanması, kaybetmesi ya da berabere sonuçlanması halinde ligdeki konumlarını nasıl etkiler?
Beşiktaş tarafında çok çok büyük problemler yaratacağını düşünmüyorum. Çiçeği burnunda bir yönetim bu maçta alınan sonuçtan dolayı hiçbir şekilde hırpalanmayacaktır. Ama tabii Rıza Çalımbay adına bu maçta alınacak sonuç taraftar gözündeki konumu açısından çok belirleyici olacaktır. Fenerbahçe’de ise durum farklı… “Büyük maçlarda etkisiz” yargısı takımın üzerine iyice yapışır yenilgi alınması durumunda… Ayrıca Fenerbahçe Trabzonspor’a evinde kaybetti… Bunu telafi etmek için Galatasaray’ın puan kaybetme ihtimali yüksek olan bazı deplasmanlardan 3 puan çıkarması gerekiyor. Fenerbahçe’de bu maçtan alınacak sonuç ay sonunda oynanacak Galatasaray derbilerini de direkt olarak etkileyecektir. Derbide alınacak sonuç takım-hoca-taraftar denkleminde de güven ilişkisininin yönünü belirleyecektir.
OĞUZHAN GENÇ: İSMAİL KARTAL ELEŞTİRİLERİ, BEŞİKTAŞ'A YARAYABİLİR
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Skor tahmininiz var mıdır?
Beşiktaş'ta sezon başından beri devam eden sakatlık sorunu devam ediyor. Rosier, Masuaku, Rashica ve Yakup Arda Kılıç derbinin kadrosunda olmayacaklar. Sakatlanan bir başka isim Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak. Ancak siyah-beyazlılar, en önemli sorunu 3 Aralık'taki seçimde çözdü. Uzun süredir devam eden yönetim belirsizliği sonunda noktalandı. Centilmence geçen yarışla Hasan Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı olurken yönetimde yer alan Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba da hızla göreve başladı. Camiadaki hava pozitif. Yeni yönetimden taraftarlara bilet fiyatı konusunda da jest geldi. Ancak özellikle de savunmadaki eksikler düşündürüyor. Fenerbahçe'de de sezona güçlü başlangıcın ardından sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda bir bocalama var. İsmail Kartal eleştirilerin hedefinde. Bu durum Beşiktaş'a avantaj yaratabilir. Beklentim Beşiktaş'ın kaybetmeyeceği yönünde.
- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?
Beşiktaş'ın kadrosunda sorunlar var. Ancak en önemli sorun stoper hattında. Galatasaray derbisinde Amartey'in üst üste hatalarıyla gelen yenilgi hala akıllarda. Bu maçta da belirleyici unsurların başında bu bölge geliyor. Beşiktaş stoper hattı fahiş hatalara imza atmazsa siyah-beyazlılar maçın içinde kalabilir. Fenerbahçe'nin hücum hattının becerilerini konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ın çok koşması ve mücadele etmesi gerek. Bu nedenle orta alana da çok iş düşüyor. Ve tabii ki Aboubakar. Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta 4 gol atarken bu derbilerde Beşiktaş, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Yine en önemli koz Kamerunlu olacak.
- Derbinin sonucu iki takımın kazanması kaybetmesi ya da berabere sonuçlanması halinde ligdeki konumlarını nasıl etkiler?
Beşiktaş zirvenin 11 puan gerisinde. Galibiyet özellikle moral açısından önemli. Camia seçimden birlik halinde çıkmışken havanın bozulmaması için iyi bir sonuç almak şart. Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Puan kaybı liderliğin puan farkıyla Galatasaray'a geçmesine neden olabilir. Trabzonspor maçının ardından bir başka büyük maçta alınacak kötü sonuç, İsmail Kartal üzerindeki eleştirileri de artırabilir.