Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Habertürk Spor yazarları masaya yatırdı

Derbilerin skoru tahmin edilemez. Ancak iki takımın da geçirgen savunmalarının bize vaaz ettiği, gollü maç olabileceği yönünde. Tribünlerin de etkisiyle harika bir futbol akşamı olacağından kuşkum yok. Gittili geldili bir maç beklentisindeyim. Beşiktaş adeta sakatlar ordusu ama kamuoynun genel inancının tersine bence iyi oyunculardan kurulu bir ekip siyah-beyazlılar. Aboubakar’ın oynama isteğiyle bir karşılaşsak Fenerbahçe defansı zorlanır ama kendisini ara ki bulasın. Cenk, Salih, Gedson, Amir bunlar önemli oyuncular. 4 oyuncu oynamıyor Beşiktaş’ta. Bunlar MASUAKU, ROSIER, RASHICA VE YAKUP ARDA... Colley'in durumu maç günü belli olacak. Feenerbahçe’de Becao dışında çok temel bir eksiklik yok.

- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Skor tahmininiz var mıdır?

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- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?

Beşiktaş’ta Cenk, Salih, Gedson, Amir ama ille de Aboubakar… Kuşku yok ki NECİP diye bir abide var.

Fenerbahçe’de ise FRED öncelikli… Symanszki’yi çok önemsiyorum. Ferdi tartışma götürmez. İlerideki TADIC ve DZEKO belirgin bir düşüşteler. Bu tip maçları pek bilirler, çok oynamışlıkları vardır. Yani yüksek gerilimden olumlu etkilenirler.