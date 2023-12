Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Habertürk Spor yazarları masaya yatırdı

8 Şurada Paylaş!









- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?

Fenerbahçe bu anlam da daha şanslı. Elinde çok iyi ve formda oyuncuları var. Ferdi, Fred, Syzmanki, Dzeko, İrfan Can gibi kaliteli isimlere sahipler. Fenerbahçe’de, Ferdi ile Fred’in yüsek performanslarını göstereceklerini beklemek mümkün. Elbette, İrfan Can yine golcü kimliği ile öne çıkacaktır. Beşiktaş’ın bireysel yetenekli oyuncularından çok şey beklenemez. Bunun nedeni son haftalarda ki formsuzlukları. Her şeye rağmen Aboubakar'ın bu karşılaşmada takımı sırtlayacağını düşünüyorum. Gedson ile Necip yine iyi oynayacaktır. Chamberlain için de beklentim yüksek. Rıza hoca, bireysel yeteneklerine fazla bel bağlamaz. Takım oyunu ile istediğini almak isteyecektir.