Galatasaray'ın drenaj sistemi zemini kurtardı! Galatasaray'ın Manchester United'ı ağırladığı gün İstanbul'daki yağmur yağışı akıllara Cluj maçını getirmiş taraftarı zeminin sağlığı açısından korkutmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 1 yıl önce değiştirdiği vakumlu ve hava üflemeli drenaj sistemi, zeminin bozulmasına engel oldu!

İstanbul birkaç haftadır yağmura teslim olurken Galatasaray'ın iç sahada sıkışan fikstürü de taraftarı zeminin sağlığı açısından korkutmuştu. Özellikle Manchester United maçının oynandığı gün sabah saatlerinde başlayıp müsabaka saatine kadar yağan yoğun yağmur yağışı, akıllara yıllar önceki Cluj maçını getirmişti.

Sarı-kırmızılıların 2012-13 sezonunda iç sahada oynadığı maçta normalin çok üzerinde yoğun yağmur yağışı sonrasında sahada su birikintileri oluşmuş hem o müsabakayı hem de sonraki maçlar için zemini kötü anlamda etkilemişti. Manchester United maçının zemine kötü etkisinin olup olmayacağı merak edilirken Galatasaray'ın zemininin iyi durumda olduğu ortaya çıktı.

Bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı yetkililerin yaklaşık 1 yıl önce değiştirdiği drenaj sistemi, zeminin sağlığını korumasını sağladı. Kar yağışlarında zemine sıcak hava da üfleyebilen, yağmur yağışlarında ise suyu vakumlarla emebilen bir drenaj sistemine geçen Galatasaray bu altyapı değişikliğiyle zeminini büyük ölçüde korumayı başardı.

Manchester United müsabakasının oynandığı sırada yüzde 60 yoğunluktan yüzde 80'e çekilen vakum sistemi ile su tahliyesi sağlanırken Galatasaray'ın drenaj sisteminin UEFA ve FIFA standartlarında olduğu belirtildi. İstanbul'da bugün etkili olan yağış miktarı ise sarı-kırmızılı yetkilileri korkutacak derecede değil.