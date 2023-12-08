Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın drenaj sistemi zemini kurtardı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın drenaj sistemi zemini kurtardı!

        Galatasaray'ın Manchester United'ı ağırladığı gün İstanbul'daki yağmur yağışı akıllara Cluj maçını getirmiş taraftarı zeminin sağlığı açısından korkutmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 1 yıl önce değiştirdiği vakumlu ve hava üflemeli drenaj sistemi, zeminin bozulmasına engel oldu!

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 08.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul birkaç haftadır yağmura teslim olurken Galatasaray'ın iç sahada sıkışan fikstürü de taraftarı zeminin sağlığı açısından korkutmuştu. Özellikle Manchester United maçının oynandığı gün sabah saatlerinde başlayıp müsabaka saatine kadar yağan yoğun yağmur yağışı, akıllara yıllar önceki Cluj maçını getirmişti.

        Sarı-kırmızılıların 2012-13 sezonunda iç sahada oynadığı maçta normalin çok üzerinde yoğun yağmur yağışı sonrasında sahada su birikintileri oluşmuş hem o müsabakayı hem de sonraki maçlar için zemini kötü anlamda etkilemişti. Manchester United maçının zemine kötü etkisinin olup olmayacağı merak edilirken Galatasaray'ın zemininin iyi durumda olduğu ortaya çıktı.

        Bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı yetkililerin yaklaşık 1 yıl önce değiştirdiği drenaj sistemi, zeminin sağlığını korumasını sağladı. Kar yağışlarında zemine sıcak hava da üfleyebilen, yağmur yağışlarında ise suyu vakumlarla emebilen bir drenaj sistemine geçen Galatasaray bu altyapı değişikliğiyle zeminini büyük ölçüde korumayı başardı.

        Manchester United müsabakasının oynandığı sırada yüzde 60 yoğunluktan yüzde 80'e çekilen vakum sistemi ile su tahliyesi sağlanırken Galatasaray'ın drenaj sisteminin UEFA ve FIFA standartlarında olduğu belirtildi. İstanbul'da bugün etkili olan yağış miktarı ise sarı-kırmızılı yetkilileri korkutacak derecede değil.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş