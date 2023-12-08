Yakutistan'da eksi 50 derecede günlük yaşam

7 Şurada Paylaş!







Öte yandan Yakutsk o kadar soğuk ki, burada hiçbir tarım ürünü yetişmiyor.

8 Şurada Paylaş!







İnsanların balık ve etle beslenmek zorunda kaldığı Yakutsk'taki market ve pazarlarda en çok et ve balık bulunuyor.