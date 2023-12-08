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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin en zengin illeri - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin en zengin illeri

        TÜİK 2022 yılına ilişkin il bazında GSYH verilerini açıkladı. Türkiye'de kişi başı ortalama gelir 10 bin 659 dolar olurken, 2022'de kişi başı gelirin en yüksek olduğu 20 il şu şekilde sıralandı:

        anasibli@haberturk.com
        Giriş: 08.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:23
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        1

        Kocaeli

        18269 $

        2

        İstanbul

        17349 $

        3

        Tekirdağ

        15296 $

        4

        Ankara

        13919 $

        5

        İzmir

        13201 $

        6

        Bilecik

        12470 $

        7

        Kırıklareli

        12150 $

        8

        Yalova

        11916 $

        9

        Bursa

        11591 $

        10

        Antalya

        11495 $

        11

        Bolu

        11317 $

        12

        Muğla

        11246 $

        13

        Çanakkale

        11079 $

        14

        Eskişehir

        11062 $

        15

        Manisa

        10208 $

        16

        Kırıkkale

        10105 $

        17

        Artvin

        9867 $

        18

        Mersin

        9824 $

        19

        Zonguldak

        9563 $

        20

        Sakarya

        9535 $

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