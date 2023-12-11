Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu! Ankara'da, seyir halindeki otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hamide Ç.'yi tabancayla vurarak yaralayan Kenan Çördük, aynı silahla yaşamına son verdi. Seyir halindeki otomobil ise başka bir otomobile çarparak durdu. Hamide Ç.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Ankara'da kan donduran olay, Mamak ilçesinde saat 23.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİLDE TARTIŞMA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre Kenan Çördük, iddiaya göre, otomobiline çağırdığı kız arkadaşı Hamide Ç. ile seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

GENÇ KIZI BOYNUNDAN VURDU Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Hamide Ç.'nin boynuna ateş eden Kenan Çördük, aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.

ARAÇ, BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPIP DURDU İçinde bulundukları otomobil başka bir otomobile çarparak dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİ HAYATI SON BULDU Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Çördük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hamide Ç. ise Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Tedaviye alınan Hamide Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.