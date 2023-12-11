Okan Buruk stoper bölgesinde nefes aldı! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da son günlerde stoperlerini riske etmekten kaçınan Okan Buruk'a bu bölgedeki oyunculardan iyi haber geldi. Davinson Sanchez'in tedavisi beklenenden iyi ilerlerken Abdülkerim Bardakcı da oynamaya hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Okan Buruk stoper bölgesinde de rahatlamış durumda. Tur için sahadan mutlaka galibiyetle ayrılması gereken sarı-kırmızılılarda son haftalarda stoper bölgesindeki değişim camiayı korkuturken hem Davinson hem de Abdülkerim'den gelen haberler yüzleri güldürdü.

Mecburi durumlar dışında ideal stoper tandemini bozmak istemeyen Okan Buruk son haftalarda hem Davinson Sanchez'in hem Abdülkerim'in hem de Kaan Ayhan'ın sakatlıklarıyla 11 kurmakta zorlanmıştı. REKLAM

Manchester United maçına Kaan Ayhan ve Abdülkerim ikilisiyle çıkan sarı-kırmızılılarda Pendikspor deplasmanında ise Abdülkerim Bardakcı dinlendirilmişti. Kaan Ayhan'ın da bu maçta sakatlanması korku yaratırken Kopenhag müsabakası öncesinde tüm stoperlerden iyi haber geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavi süreci iyi ilerledi. Kolombiyalı futbolcunun da verilen programa uyması sonucu Davinson'un 2-3 hafta arası sürmesi beklenen sakatlığı asgari sürede kaldı.

Üst adale grubunda sertleşme bulunan ve sakatlığa dönüşmemesi için zaman zaman hem antrenmanlarda hem de maçlarda dinlendirilen Abdülkerim'in de zorlu virajda forma giymek istemesi Okan Buruk'un yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Kopenhag deplasmanında Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisine dönmeyi planlıyor.