Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk stoper bölgesinde nefes aldı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk stoper bölgesinde nefes aldı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da son günlerde stoperlerini riske etmekten kaçınan Okan Buruk'a bu bölgedeki oyunculardan iyi haber geldi. Davinson Sanchez'in tedavisi beklenenden iyi ilerlerken Abdülkerim Bardakcı da oynamaya hazır

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 11.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buruk stoperde nefes aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Okan Buruk stoper bölgesinde de rahatlamış durumda. Tur için sahadan mutlaka galibiyetle ayrılması gereken sarı-kırmızılılarda son haftalarda stoper bölgesindeki değişim camiayı korkuturken hem Davinson hem de Abdülkerim'den gelen haberler yüzleri güldürdü.

        Mecburi durumlar dışında ideal stoper tandemini bozmak istemeyen Okan Buruk son haftalarda hem Davinson Sanchez'in hem Abdülkerim'in hem de Kaan Ayhan'ın sakatlıklarıyla 11 kurmakta zorlanmıştı.

        REKLAM

        Manchester United maçına Kaan Ayhan ve Abdülkerim ikilisiyle çıkan sarı-kırmızılılarda Pendikspor deplasmanında ise Abdülkerim Bardakcı dinlendirilmişti. Kaan Ayhan'ın da bu maçta sakatlanması korku yaratırken Kopenhag müsabakası öncesinde tüm stoperlerden iyi haber geldi.

        Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavi süreci iyi ilerledi. Kolombiyalı futbolcunun da verilen programa uyması sonucu Davinson'un 2-3 hafta arası sürmesi beklenen sakatlığı asgari sürede kaldı.

        Üst adale grubunda sertleşme bulunan ve sakatlığa dönüşmemesi için zaman zaman hem antrenmanlarda hem de maçlarda dinlendirilen Abdülkerim'in de zorlu virajda forma giymek istemesi Okan Buruk'un yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Kopenhag deplasmanında Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisine dönmeyi planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Neşter bekleyişi!
        Neşter bekleyişi!
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!