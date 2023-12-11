Hadise ile Ece Seçkin, birkaç gün arayla Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sevenleriyle buluştu. Hadise'nin konser sonrasındaki paylaşımı Ece Seçkin ile arasında bir polemik başlattı.

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ECE SEÇKİN'DEN KARŞILIK

32 yaşındaki Ece Seçkin, Hadise'den birkaç gün önce aynı sahnede konser vermiş olmasından dolayı olsa gerek, bu sözleri üzerine alındı. Seçkin, konser fotoğraflarından birini; Ezhel'in 'Lolo' adlı şarkısından alıntı yaparak; "Bebeler de her şeyi biliyorlar" notuyla yayımlayarak Hadise'ye göndermede bulundu.