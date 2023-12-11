Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.6 puan düşerek yüzde 8.5 oldu. Böylece 9 yılın ardından ilk kez işsizlik oranı 6 ay üst üste tek hanede kaldı. Bunun yanında işsizlik oranı 11 yılın da en düşük seviyesine geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 8.5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı eylülde yüzde 9.1 seviyesindeydi.
Böylelikle işsizlik oranı 2014'ten bu yana ilk kez 6 ay üst üste tek hanede kaldı. İlk 10 ayın 7'sinde oran yüzde 10'un altında kaldı. Son olarak yine 2014'te yılın 7 ayında işsizlik oranı tek hanede seyretmişti.
Ekim 2023'te işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ekim 2021 - Ekim 2023:
İSTİHDAMDA 246 BİNLİK ARTIŞ
İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.
GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK DE DÜŞTÜ
Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 21.3'e geriledi.