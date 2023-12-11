İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 31 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 11 Aralık Pazartesi itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL