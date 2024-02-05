"100 HANE KARŞI TARAFTA"

Köyün muhtarı Şevket Cebecioğulları, "350 hane, köyümüzün toplamı. 900 nüfusumuz var. Tahmini yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. 100 haneye yakını karşı mahallede kaldı. Heyelan nedeniyle, yaya olarak dahi ulaşım sağlanamamakta. Elektrik hattımız kesildi. İçme suyu şebekesinde kesilme oldu. Elektrik için jeneratör getirildi. Şu an geçici olarak elektriği verdiler. Yeni hattın kurulması için çalışmalara başlandı. Yol için çevre yolu diyebileceğimiz, arazi yolumuz vardı. Oranın, özel idare, sabah çalışmasını yaptı. Tokat'tan yetkililer gelerek o yolun kısaltılması için gerekli çalışmalar yapılacak. Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu.