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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta arka arkaya heyelan! 900 nüfuslu Günebakan köyü ikiye ayrıldı - Haberler

        Tokat'ta peş peşe heyelanlar! Köy ikiye bölündü

        Tokat'ta 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar inanılmaz görüntülere yol açtı. Kentte Günebakan köyünde yaşanan olayda deprem sonrasını andıran görüntüler ortaya çıktı. 900 nüfuslu köyün adeta ikiye bölündüğü ve vatandaşların köyün batıda kalan kısmına ulaşımı arazi yolu ve patikalarla sağladığı dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:23
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        Tokat'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı. Vatandaşlar köyün batıda kalan kısmına ulaşımı arazi yolu ve patikalarla sağlıyor.

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        DHA'nın haberine göre Niksar ilçesi Günebakan köyünde meydana gelen heyelanların ardından köy ortadan ikiye ayrıldı.

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        Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanların ardından evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası, 39 ev ve köyün camisi boşaltıldı. Boşaltılan cami ve 39 evden 4'ü cumartesi günü yıkıldı.

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        Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu batı kısmına ulaşım yolun çökmesiyle tamamen durdu. Köylüler batı kısmına, patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşıyor. Heyelanın yaşandığı ilk gün köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi.

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        "100 HANE KARŞI TARAFTA"

        Köyün muhtarı Şevket Cebecioğulları, "350 hane, köyümüzün toplamı. 900 nüfusumuz var. Tahmini yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. 100 haneye yakını karşı mahallede kaldı. Heyelan nedeniyle, yaya olarak dahi ulaşım sağlanamamakta. Elektrik hattımız kesildi. İçme suyu şebekesinde kesilme oldu. Elektrik için jeneratör getirildi. Şu an geçici olarak elektriği verdiler. Yeni hattın kurulması için çalışmalara başlandı. Yol için çevre yolu diyebileceğimiz, arazi yolumuz vardı. Oranın, özel idare, sabah çalışmasını yaptı. Tokat'tan yetkililer gelerek o yolun kısaltılması için gerekli çalışmalar yapılacak. Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

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        Köylüler ise karşıya ulaşımın olmadığını ifade etti.

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        #son dakika
        #TOKAT
        #Günebakan

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