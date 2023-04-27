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Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve kıyı kesimi bulunmayan Tokat geçmişte Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan önemli bir konuma sahipti. Bu sebeple bölgede birçok tarihi hana ve kervansaraya rastlayabilirsiniz. Karadeniz şehri olduğu için yemyeşil doğasıyla da ön plana çıkan şehir geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için her dönemden tarihsel kalıntılara da sahiptir. Şehrin merkezinde yer alan müze ve saat kulesini ziyaret ettikten sonra sizin için hazırladığımız Tokat gezilecek yerler rotamızı takip edebilirsiniz.

Tokat Taşhan

Yapımı 17. Yy Osmanlısına dayanan Taşhan, açık avlulu bir şehir hanıdır. Tokat’ta günübirlik gezilecek yerlerden biri olan Taşhan iki katlı ve görkemli bir yapıya sahiptir. Tokat’ın Merkez’in de yer alan handa günümüzde el işçiliği ve sanatlarına yönelik atölyeler ve küçük dükkanlar bulunmakta. Osmanlı Mimari yapı özelliklerini taşıyan Taşhan taştan geniş revakların çevrelediği açık avlunun ortasında çevre mimarisine uygun bir çeşme bulunmakta.

Tokat Kalesi

Tokat’ın Merkez’inde yüksek bir tepenin üzerinde yer alan, tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen küçük bir kale burası. Dik kayaların üzerine inşa edilmiş olan kalenin şehre olan kuşbakışı manzarası ziyaretçileri tarafından ilgi görmekte. Tokat’ta Gezilecek Yerler listesinde yer alabilecek ve yürüyerek ulaşabileceğiniz bu kale aynı zamanda Tokat üzerindeki yol güvenliği sağlamayı da amaçlamıştır.

Taş Hıdırlık Köprüsü

Selçuklu Döneminden günümüze ulaşmış mimari yapılardan biri de Taş Hıdırlık Köprüsü’dür. Selçuklu Mimarisiyle yapılmış olan güçlü köprü zamanla ufak tefek onarımlar sayesinde ulaşmıştır. Tokatlılar tarafından kullanılan köprünün yaklaşık 150 metre boyu ve 7 metre eni bulunmaktadır. Köprünün bir diğer tarihi özelliğiyse günümüze kitabesiyle ulaşmış olan tek köprü olmasıdır.

Ballıca Mağarası Tabiat Parkı

Tokat’ın Ballıca Köyünde bulunan ve diğer adı “İndere” olan mağara şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri konumunda. Kristalleşmiş kireçtaşlarından oluşmuş olan mağaranın içerisinde bütün mağara içi oluşumlarını görmeniz mümkün. İçi ışıklandırılmış mağara; Havuzlu Salon, Büyük Damlataşlar Salonu, Çamurlu Salon, Fosil Salon, Yarasalı Salon, Çöküntü Salon, Sütunlar Salonu, Mantarlı Salon ve Yeni Salon bölümlerinden oluşmakta.

Ali Paşa Cami ve Türbesi

Özellikle Tokat’ta ilkbaharda gezilecek yerlerden biri burası. Bunun sebebi camiinin bahçesindeki ağaçların bahar ayıyla birlikte çiçeklenmesi. İhtişamlı mimarisiyle dikkat çeken camii adını aldığı Bosnalı Ali Paşa adına yapılmıştır. Camiinin bir diğer önemli detayı da içerisindeki şadırvanın tahtadan yapılmış olmasıdır. Çeşitli el işçilikleriyle tahta şadırvan yapılmasının sebebi ekonomik sorunlar olarak bilinmekte.

Tokat Atatürk Evi

Tokat’ta sevgiliyle gezilecek yerlerden biri olan ve gelenleri özellikle manevi değeriyle etkileyen Tokat’ın değerlerinden birisi Atatürk Evi’dir. Atatürk’ün sık sık ziyaret ettiği ve kimi zaman asker arkadaşları kimi zaman eşiyle konakladığı bir yer burası. Günümüzde Atatürk Evi olarak anılan yapı iç mimarisine günümüze kadar korumuştur. Atatürk’ün asker arkadaşı Mustafa Vasfi SÜSOY’a ait olan ev müze olarak ziyarete açılmıştır.

Deveciler Hanı

Tokat’ın Merkez’inde yer alan ve Taşhan’dan sonra en çok uğranan kervansaray türündeki han burası. “Fatih Mehmet Paşa Hanı” olarak da bilinen yapı Osmanlı Döneminde yapılmıştır. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Tokat’ın işlek hanlarından biri olma özelliği taşıyan yapı tek kişilik ağırlama odalarıyla da döneminde önem arz etmekteydi.

Niksar

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat’ın yemyeşil ilçelerinden birisi Niksar. Küçük ama gezilecek birçok yeri olan Niksar’da önce Niksar Kalesi’ne gidebilirsiniz. Ardından ilçesinin Tarihi Talazan ve Niksar Leylekli Köprülerini ziyaret edebilirsiniz. İlçedeki küçük doğa yürüyüşünüzü bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Melik Ahmet Danişment Gazi’ye ait olan Melikgazi Türbesiyle sonlandırabilirsiniz. Tokat’ta yazın gezilecek yerlerinden biri olan Niksar tarihi yapılarının yanında yeşil doğasıyla da ziyaretçilerini karşılıyor.

Almus Baraj Gölü

Tokat tarihi yolları ve günümüze ulaşan yapılarının yanı sıra doğasıyla da ön planda olan bir şehir. Almus Baraj Gölü ve çevresi de yerli ve yabancı turistlerin Tokat’ta zaman geçirdiği yerlerden biri konumunda. Şehrin sevilen piknik ve trekking alanı olan baraj alabalık yetiştiriciliği bakımından da önem arz ediyor. Tokat’ta gezilecek yerler doğa keşif rotanız içinde bire bir olacak barajın çevresinde yer alan tesislerde de zaman geçirebilirsiniz.

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