Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara uygun fiyatlı arsa edinme fırsatı sunmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 36 ilde 245 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu. Detayları öğrenmek isteyenler ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularını gündeme taşıdı. TOKİ açık artırma tarihi ve ödeme planı belli oldu. Peki, TOKİ 245 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte, TOKİ arsa satışı tarihi, saati ve ödeme planı hakkında merak edilen tüm detaylar…