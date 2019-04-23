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Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini belirten Çelmeli, "Üç ayrı girişi bulunan mağaranın 1,5 kilometrelik bölümü misafirlerimiz tarafından ziyaret edilebiliyor. Gerçek uzunluğu 22 kilometre olan Tınaztepe, Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri. Dünyanın da sayılı üç mağarasından biri." diye konuştu.