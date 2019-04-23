- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağları'nda bulunan Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitleri, yaz kış değişmeyen ısısıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre Konya-Antalya kara yolunun Toroslar'daki geçişinde yer alan ve 1968'de Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen Tınaztepe Mağarası, bir doğa harikası olarak dikkati çekiyor.
Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ziyarete açık bölümünde yaz kış değişmeyen ısısıyla misafirlerine farklı bir ortam sunuyor.
Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli, mağarada ilk olarak 2002'de incelemelerde bulunduklarını söyledi.
Çelmeli, "Bir arkadaşın sırtına akü bağlayarak ışıkla 4-5 saat gezdikten sonra 'Burası turizme kazandırılabilir' diye düşündük. 2004'te ilgili bakanlıktan yap işlet devret modeliyle 49 yıllığına kiraladık. Burayı 15 yıl önce dünya turizmine kazandırdık" ifadelerini kullandı.
Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini belirten Çelmeli, "Üç ayrı girişi bulunan mağaranın 1,5 kilometrelik bölümü misafirlerimiz tarafından ziyaret edilebiliyor. Gerçek uzunluğu 22 kilometre olan Tınaztepe, Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri. Dünyanın da sayılı üç mağarasından biri." diye konuştu.
Mağaraya ilginin artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çelmeli, şunları kaydetti:
"Burası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı bir yer. Her yıl turist sayısı yüzde 30 artıyor. Tınaztepe Mağarası'nı turizme açtık. Bir başka mağarayı da açmak inşallah nasip olur bize. Mağaranın içinde yüzde 75 nem var. Astım hastaları için ideal bir mağara."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.