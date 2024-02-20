Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Torunlarının adını verdikleri oğlağa bebek gibi bakıyorlar

        Torunlarının adını verdikleri oğlağa bebek gibi bakıyorlar

        Burdur'un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yaşayan her ikisi de 55 yaşındaki Halil İbrahim ile eşi Şerife Kara, annesi bakamadığı için eve aldıkları ve torunlarının ismini verdikleri oğlağı bebek gibi büyütüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Burdur'un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yaşayan Kara çiftinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için köydeki evlerinin bahçesinde baktıkları keçilerinden biri doğum yaptı ancak sütü gelmeyince yavrusuna bakamadı.

        2

        Kara çifti de soğuktan ve açlıktan ölmesin diye torunlarının ismini verdikleri oğlağı eve aldı.

        3

        Sobanın yanında baktıkları oğlak için kasanın içine yatak yapan çift, biberonla beslemeye başladı. 

        4

        Bir haftalık olan oğlak evin içinde gezinirken ortalığı kirletmesin diye altına bebek bezi bağlayan Kara çifti, gece altını temizlemek için de bulunduğu odada yatıyor.

        5

        Halil İbrahim Kara, bahçesindeki ağılda 5 küçükbaş hayvanının olduğunu, doğum yapan keçisinin sütünün gelmediğini söyledi.

        6

        Geçen yıl kışın doğan bir oğlağın annesi bakmadığından öldüğünü belirten Kara, bu sefer doğan oğlağın ölmesine gönüllerinin razı olmadığını ifade etti.

        7

        Kara, iki ay evde sütle besleyecekleri oğlağı yeme geçince diğer keçilerin yanına koyacaklarını anlatarak, "Geçen senekine çok üzüldük, onu da eve almıştık ama biraz geç kalmıştık. Bu sefer bu yavru donmasın, üşümesin diye evimizde bizle birlikte yaşıyor" dedi.

        8

        "SÜTÜNÜ VERİYORUZ, KARNI DOYUNCA BİZİMLE UYUYOR"

        Ailenin bir ferdi olarak kabul ettikleri oğlağı çok sevdiklerini dile getiren Kara, "Biberonla üç öğün sütle besliyoruz. Her öğünde yaklaşık yarım litre süt içiyor. Altına da eve pislemesin diye bez bağlıyoruz, bebek gibi bakıyoruz. 

        9

        Sonuçta bu da can. Elimizi yaladığı zaman karnının acıktığını anlıyoruz. Karnı doyunca bizimle uyuyor. Torunumuzu hatırlayalım diye oğlağa 'Ece' diyoruz" ifadelerini kullandı.

        10

        Kara, oğlakla gün içinde daha çok eşinin meşgul olduğunu belirterek, "Üç çocuk büyüttük, şimdi buna bakınca evlatlarımızın çocukluk dönemlerini hatırlıyoruz. 

        11

        Onları ne zorluklarla yetiştirdiğimiz aklımıza geliyor. Gündüzleri iş yerinde oluyorum, akşamları bakıyorum. Oğlağımızla hem vakit geçiriyoruz hem de günün stresini atıyoruz" diye konuştu.

        12

        Şerife Kara da oğlağı sevince torununu seviyormuş gibi hissettiğini söyledi.

        13
        14
        15
        #oğlak
        #Burdur

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor