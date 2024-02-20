Torunlarının adını verdikleri oğlağa bebek gibi bakıyorlar

Kara, iki ay evde sütle besleyecekleri oğlağı yeme geçince diğer keçilerin yanına koyacaklarını anlatarak, "Geçen senekine çok üzüldük, onu da eve almıştık ama biraz geç kalmıştık. Bu sefer bu yavru donmasın, üşümesin diye evimizde bizle birlikte yaşıyor" dedi.