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Haberler Teknoloji Toshiba 15,2 milyar dolara satılıyor
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Toshiba yönetimi, Japonya Endüstriyel İş Ortakları'nın 15,2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti

Toshiba yönetim kurulu, özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners liderliğindeki bir gruptan 15,2 milyar dolarlık bir satın alma teklifini kabul etti, şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, holdingde yıllarca süren karışıklığın ardından potansiyel olarak yükselen bir grafiğe sahip olduğu belirtildi

Toshiba 15,2 milyar dolara satılıyor
Reuters / HABERTURK.COM

Toshiba'ya hisse başına 4.620 yen veya toplamda 2 trilyon yen değerinde olacak bu anlaşma, skandallarla dolu şirketin denizaşırı aktivist hissedarlarla yaşadığı gerginlikten sonra yeniden Japon yönetimine geçişi için başarılı bir hamle olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte, şirketin yaklaşık dörtte birine sahip olduğu tahmin edilen aktivist fonların şartlardan memnun olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Teklif fiyatı, Perşembe günkü 4.213 yen kapanış fiyatına göre sadece %9.7'lik bir prim verecek.

TEKLİF FİYATI YETERİNCE YÜKSEK DEĞİL

Toshiba, yönetim kurulunun hissedarlara hisselerini ihale etmelerini önerecek kadar ileri gitmeyeceğini çünkü teklif fiyatının tavsiyelerde bulunacak kadar yüksek olmadığını söyledi. bilgilendirmeye göre, fiyat hisse başına 5.500 yen'e kadar olan ilk tekliften birkaç kez düşürüldü.

Ayrıca, kurulun desteğinin, JIP grubunun ihale teklifini başlatmayı planladığı temmuz ayı sonundan önce değişebileceğini de açıkladı.

Ancak Toshiba, JIP teklifinin bir yıllık rekabetçi bir açık artırma sürecinde sunulan "tek eksiksiz teklif" olduğunu ve hissedarlara yatırımlarından çıkma şansı vereceğini belirtti.

ÜÇÜNCÜ EN BÜYÜK M&A İŞLEMİ OLACAK

Kaynaklar, finansal hizmetler firması Orix Corp, çip üreticisi Rohm Co ve Chubu Electric Power da dahil olmak üzere yaklaşık 20 Japon şirketinin anlaşmaya katılmayı planladığını söyledi. Refinitiv verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar küresel olarak üçüncü en büyük M&A işlemi olacak.

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