Toshiba 74 yıl sonra borsadan çıkıyor Japon teknoloji şirketi Toshiba, 74 yıllık borsa sürecine son veriyor. Şirketin, özel sermaye fonu Japan Industrial Partners (JIP) liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından hisselerinin yüzde 78,65'inin satın alındığı aktarıldı. 14 milyar dolarlık bir anlaşma ile Toshiba'nın özel şirket statüsüne taşınacağı belirtildi

Japonya'nın en eski şirketlerinden teknoloji firması Toshiba, 74 yıllık borsa serüvenine son vermeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel sermaye fonu Japan Industrial Partners (JIP) liderliğindeki bir konsorsiyum hisselerin yüzde 78,65'ini satın aldı.

Böylece, firmanın üçte ikisinden fazlasına sahip olan grup, 14 milyar dolarlık bir anlaşma ile Toshiba'yı özel şirket statüsüne taşıyabilecek.

Anlaşmaya göre hisseleri bu yılın sonunda borsadan çıkarılabilir.

Toshiba'nın Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Taro Shimada, şirketin 'yeni bir hissedarla yeni bir geleceğe doğru büyük bir adım atacağını' söyledi.

1949'DA BORSA'YA GİRMİŞTİ

Toshiba'nın hisseleri, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarından çıktığı Mayıs 1949'da Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın yeniden açılmasıyla işlem görmeye başlamıştı.

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Japon şirketin kökleri ise, telgraf ekipmanı üreticisi olarak 1875 yılına kadar uzanıyor.

Ev elektroniğinden nükleer enerji santrallerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Toshiba, bir dönem ada ülkesinin teknoloji endüstrisinde bir sembol haline gelmişti.

1985 yılında Toshiba, 'dünyanın ilk kitlesel pazar dizüstü bilgisayarı' olarak tanımladığı bilgisayarı piyasaya sürdü.

KÂRINI OLDUĞUNDAN YÜKSEK GÖSTERDİ

Ancak Tokyo merkezli şirket son yıllarda bir takım finansal sorunlar ile karşı karşıya kaldı.

2015 yılında, altı yılda kârını 1 milyar dolardan fazla yüksek gösterdiğini itiraf eden şirket, o dönem ülke tarihindeki en büyük ceza olan 7.37 milyar yen (47 milyon dolar) ceza ödedi.

İki yıl sonra, şirketin ABD'deki nükleer enerji işletmesi Westinghouse'da 700 milyar yenlik bir zararın yaşandığını ortaya çıkardı. İflası önlemek için 2018 yılında şirketin portföyünde 'mücevher' olarak görülen hafıza çipi işi satıldı.

O zamandan bu yana Toshiba, İngiliz özel sermaye grubu CVC Capital Partners'tan 2021'de reddedilen bir teklif de dahil olmak üzere birçok satın alma teklifi aldı.

Aynı yıl şirketin yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için Japon hükümetiyle gizli anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Firma daha sonra şirketi üç ayrı işletmeye ayırma planlarını duyurdu. Birkaç ay içinde plan revize edildi ve yönetim kurulu, bunun yerine şirketi iki birime böleceğini söyledi.