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Japon otomotiv üreticisi Toyota, ABD'de Uber'in rakibi olarak gösterilen Lyft'in otonom sürüş birimini 550 milyon dolara satın aldı.

Toyota'nın satın aldığı Seviye 5 otonom sürüş teknolojisinin, şirketin Japonya'da inşa ettiği ve geleceğin kenti olarak tanıttığı Woven City'de kullanılacağı kaydedildi.

Öte yandan, söz konusu satın alma ile Toyota'nın ABD'de otonom teknolojiyi geliştiren 300 kişilik bir ekibi de kendi bünyesine kattığı ve bu sayede otonom araçlar konusunda daha hızlı adım atabileceği belirtildi.

Lyft'ten otonom teknoloji birimini satın almanın Japon markaya Silikon Vadisi'nde de doğrudan erişim sağlayacağı aktarıldı. Toyota'nın otonom araçlar konusunda satın almalarının devam edeceği öngörülüyor.

Hali hazırda araçlarında Seviye 2 otonom sürüş teknolojilerini sunan Japon şirket, SoftBank ve General Motors ile de ortak sürücüsüz araç teknolojileri geliştiriyor.

Ayrıca, Toyota'nın Çinli Didi ve Güneydoğu Asyalı Grab gibi şirketlerde de ortaklıkları bulunuyor.