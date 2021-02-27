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Japon otomotiv üreticisi Toyota, birçok mobilite geliştirme projesine öncülük yapması hedeflenen “Woven City” şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Toyota'nın mobilite geliştirme projelerinden sorumlu Woven Planet, Japonya’da Fuji’deki eski bir araç üretim tesisinde şehrin yapımına başladı. Woven City ile birlikte sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturacağı belirtildi. Bu kapsamda inşa edilen şehrin, daha iyi bir topluma hizmet etmek amacıyla teknolojik gelişimi hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi.

Woven City’nin temel atma törenine törene Toyota Başkanı Akio Toyoda ile birlikte Shizuoka İdari Bölgesi Valisi Heita Kawakatsu, Susono Belediye Başkanı Kenji Takamura, Woven Planet CEO'su James Kuffner, TMEJ Başkanı Kazuhiro Miyauchi ve yerel halk temsilcileri katıldı.

Geleceğin şehri olarak tanıtılan Woven City, yüksek teknolojisinin yanı sıra insan merkezli bir yaklaşım da sunacak. Şehri yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje olarak tasarlayan Toyota'nın, Woven City’de, otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacağı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Woven City’de zemin seviyesinde üç tür cadde yer alacak. Birisi otonom araçlara, birisi yayalara ve birisi de kişisel mobilite araçları kullanan yayalara ait olacak. Aynı zamanda yük ve eşya taşınması adına kullanılmak üzere bir yer altı yolu inşa edilecek. İleri teknolojiye sahip olacak şehirde yaşam öncelikle çoğunluğu yetişkin olmak üzere, küçük çocukları olan ailelerin bulunacağı yaklaşık 360 sakinle başlayacak. Sonrasında, araştırmacıların ve Toyota çalışanlarının katılımıyla birlikte 2 binin üzerinden fazla nüfusa ulaşacak.