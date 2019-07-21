Trabzon’un Erdoğdu Mahallesi yaşayan iki çocuk annesi Nilüfer Varol gece vardiyasında çalışmak üzere mesai arkadaşı ile Soğuksu Caddesinde buluştu. İkili servise binmek üzere kaldırımda yürümeye başladılar. Bu sırada çakıl dökülen kaldırımda kayan Nilüfer Varol, sol ayağının üzerine düştü. Ayağında büyük bir ağrı hisseden genç kadın, mesai arkadaşının olay yerine çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SOL AYAK BİLEĞİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Nilüfer Varol kaldırıldığı Yavuz selim kemik Hastalıkları Hastanesi sol aylak bileğinin kırıldığı belirlendi. Ameliyata alınan Nilüfer Varol’a iki ay rapor verildi. Hastaneden taburcu edilen Nilüfer Varol soluğu Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aldı. Eşi Yahya Varol tarafından tekerlekli sandalye ile savcılığa getirilen Nilüfer Varol, kaldırıma çakıl döken işletme sahibi ve çakıla göz yuman belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞİKAYETÇE OLDU TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Nilüfer Varol’un savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde “Gelişi güzel dökülmüş çakıl taşlarına basınca kaydım ve düştüm. İşletme sahibine neden çakıl döktüğünü sorduğumda, ‘çamur olduğu için döktük’ cevabını aldım. Belediye yetkilileri gelişi güzel kaldırıma çakıl döken işletme sahibini uyarmış ve görevini yapmamıştır. Gece çakıla basınca kayıp düştüm. Kaldırıma bu şekilde çakıl dökülür mü?” dedi. Suç duyurusu yapan Nilüfer Varol avukatı aracılığıyla tazminat davası açmaya hazırlanıyor.