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        Trafiği Tehlikeye Atma Cezası 2024- Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Nedir?

        2024 yılı itibarıyla, trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor ve ciddi yasal sonuçlar doğuruyor. Bu yazımızda 2024 yılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:11
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        Trafiği Tehlikeye Atma Cezası 2024
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        Trafik güvenliğini tehlikeye atma, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde ciddi sonuçlar doğuran bir meseledir. Her yıl dünyada trafik kazalarında 1,5 milyona yakın insan hayatını kaybediyor. Türkiye'deki trafik kanunları, 2024 itibarıyla sürücüleri daha dikkatli olmaya teşvik etmek ve böylelikle trafik kazalarını da azaltmayı amaçlamaktadır. Bu kanunlar, trafikteki güvenliği artırmayı ve olası tehlikeleri minimize etmeyi hedeflerken, ihlaller sonucunda uygulanan cezai işlemler de oldukça ağırlaştırılmıştır. Gelin şimdi trafik güvenliğini tehlikeye atma suçunu ve ardından bu suçun cezasını detaylıca inceleyelim.

        Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

        Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu diğer trafik kuralları gibi 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun’da değil 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu kapsamda 5237 sayılı TCK Madde 179’da üç madde halinde suç tanımı ve cezaları belirtilmiştir. İlk madde kara, deniz, hava ve demiryolu trafiğini de kapsayarak, bu ulaşım yollarının her türlü güvenli akışını tehlikeye sokan davranışlar, başkalarının sağlığı veya malvarlığını tehlikeye sokan kişiler bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu madde herhangi bir ulaşım aracının sürücüsü olmadan sebep olunacak suçu kapsamaktadır. Örneğin trafik işaretlerini değiştirerek trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak.

        İkinci madde de ise ulaşım araçlarının sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu kapsamaktadır ve üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. En sık karşılaşılan ve sürücüleri en çok ilgilendiren madde ise üçüncü maddedir. Bu madde kapsamında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç başına geçen sürücülerin yine üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini ifade eder.

        Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu ise madde 180 ile düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında trafik güvenliğini istemeden tehlikeye sokan kişilere üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

        Trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışların başında şunlar gelir;

        • Alkollü araç kullanmak.
        • Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak.
        • Belirlenen sınırın üzerinde yük taşınması.
        • Ehliyetsiz araç kullanılmak.
        • Yol kurallarına uymayan yönlendirmeler ve aşırı hız yapılması.
        • Trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması.

        Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Cezası 2024

        2024 yılında trafik güvenliğini tehlikeye sokmanın cezası iki aydan üç yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları şeklindedir. Bunun yanında trafik güvenliğini tehlikeye sokan eylemin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlı cezası varsa, çiğnenen kanuna maddesine bağlı olarak, idari para cezası, ehliyete el konulması, aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlarla da karşılaşılabilir.

        Trafik güvenliğini kasten veya istemeyerek tehlikeye sokma suçu sebebiyle verilen hapis cezaları, belli koşullar altında adli para cezasına çevrilebilir. Ayrıca bu suçu işleyen kişilere hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler aynı suçtan ikinci defa ceza alırlarsa ikinci defa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez ve bu yönde verilen önceki kararlar bozulur.

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