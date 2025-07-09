TFF duyurdu! Transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi transfer heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi takvimi doğrultusunda, kulüpler yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların transfer çalışmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...
Yeni sezona güçlü kadrolarla başlamak isteyen kulüpler, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer ve tescil dönemlerine ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Takımlar, yerli ve yabancı futbolcularla temaslarını sıklaştırırken, yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. İşte, 2025 yaz transfer sezonunun bitiş tarihi…
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı. 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihler, kulüplerin yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık 2,5 ay gibi bir süreye sahip olacağı anlamına geliyor.