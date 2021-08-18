Yönetmen koltuğunda Michael Bay'ın oturduğu, senaryosu Art Marcum, Matt Holloway ve Ken Nolan tarafından yazılan Transformers 5: Son Şövalye filmi bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. İşte Amerikan-İngiliz ortak yapımı Transformers 5: Son Şövalye filmi ile ilgili merak edilenler...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE FİLMİ KONUSU NE?

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İnsanlar

Mark Wahlberg rolü Cade Yeager.

Stanley Tucci rolü Merlin

Isabela Moner rolü Izabella

Josh Duhamel rolü William Lennox.

John Turturro rolü Seymour Simmons.

Santiago Cabrera rolü Santos

Laura Haddock rolü Vivian Wembley

Anthony Hopkins rolü Sir Edmund Burton

Liam Garrigan rolü Kral Arthur

Jerrod Carmichael rolü Jimmy

Otobotlar

Peter Cullen rolü Optimus Prime, araç modu Western Star 5700 XE

Bumblebee, araç modu transformers filmine özel yapım bir chevrolet camaro.

John Goodman rolü Hound, araç modu Mercedes Unimog.

Ken Watanabe rolü Drift, araç modu 2017 Mercedes-AMG GT R

John DiMaggio rolü Crosshairs, araç modu 2016 Chevrolet Corvette C7 Stingray

Hot Rod, araç modları Lamborghini Centenario LP770-4 ve Citroën DS.

Sqweeks, araç modu bir Vespa

Grimlock, bir Dinobot lideri dönüşümü t-rex dinozor

Cogman, araç modu 2017 Aston Martin DB11

Canopy

Deseptikonlar

Megatron araç modu bir jet uçağı

Barricade, araç modu 2016 Ford Mustang polis arabası.

Onslaught, araç modu Western Star 4900SF çekici.

Dreadbot, araç modu bir paslı Volkswagen T1 Minibüs

Mohawk, araç modu bir konfederasyon motosikleti

Diğerleri

Gizlenmiş bir Damperli Kamyon

Bir kırmızı McLaren 570S.

Bir gümüş LeEco LeSEE Pro

Mini-Dinobotlar.

Bir mekanik üç başlı ejderha.

Bir P417 HMS İttifak denizaltı.