Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, "Sepette İyilik" programıyla, kullanıcıları 23 Nisan'da çocuk hakları odaklı STK'lere destek vermeye davet etti.

STK'lere özel bir alan açıp görünürlük sağlayarak kaynaklarını artırmalarına destek olmak amacıyla başlatılan programda, çocuk sağlığı, hakları, eğitimi ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapan bazı kuruluşlar yer alıyor.

STK'ler, Sepette İyilik üzerinden tercihlerine göre ürün veya dijital destek kartı satışıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmadan STK'lere aktarılıyor.