Trendyol'dan TEKNOFEST'e destek 0:00 / 0:00

Trendyol, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluşacak.

MÜHENDİSLERİNİN YÜZDE 58'İ KADIN

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: “TEKNOFEST’in ülkemizin millî teknoloji geliştirme sürecinde çok önemli bir rolü var. Türkiye’nin Trendyol’u olarak ülkemizin en çok mühendis istihdam eden, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına en fazla yatırım yapan şirketleri arasında yer alıyoruz. 30 milyondan fazla müşterimizin ve 270 binin üzerinde satıcımızın kullandığı yerli ve milli teknolojileri Türkiye'nin 102 farklı üniversitesinden mezun 2000'i aşkın Türk mühendis arkadaşımız geliştiriyor. Yüzde 58’lik kadın mühendis oranımız ile de ayrışıyoruz. Ülkemizin teknolojik alanlarda yetkinliğinin artması için yetişmiş insan kaynağının önemini biliyoruz. Mühendis sayımızı daha da artırarak beyin göçünün önüne geçmeyi ve Türk mühendislerce geliştirilen yerli ve milli teknolojiyi uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Trendyol’un bünyesindeki Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerin tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Çağlayan Çetin: “Sahip olduğumuz birikimimizi makaleler ve canlı yayınlar ile paydaşlarımızla paylaşarak tüm ekosistemi destekliyoruz. Trendyol’daki mühendis arkadaşlarımızın 400’ün üzerinde yayını 50 binden fazla kez okundu ve izlendi. Bugüne kadar geliştirilen 100’ün üzerinde açık kaynak projesi ile know-how’ımızı teknoloji dünyasıyla paylaşıyoruz. Hatta sınırları da kaldırarak, Türk mühendislerimizin geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerimizi global büyüme stratejimiz doğrultusunda, dünyanın farklı ülkelerine de taşıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’den doğan ve 12 yıl içinde uluslararası teknoloji liginde ülkemizi gururla temsil eden bir marka olarak, ülkemizin teknoloji arenası TEKNOFEST’te yer almaktan mutluluk duyuyoruz” diye sözlerine devam etti.

REFİK ANADOL SERGİSİNİN RESMİ SPONSORU

Dijital uçurumun kapatılması vizyonu doğrultusunda, sanatçı ve sanatseverleri dijital bir platformda buluşturmak için yaklaşık bir yıl önce Trendyol Sanat platformunu hayata geçiren Trendyol, TEKNOFEST’te de Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisininde resmi sponsoru oldu. Trendyol Sanat ile sanatçılar eserlerini Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak için dijitalde bir alan bulurken, sanatseverler de zaman ve mekândan bağımsız olarak farklı sanat eserlerine ulaşabiliyor.

Trendyol’un desteği ile TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşacak olan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, evrenin derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan bilimsel girişimler ve yapay zekâ kullanılarak yapılan görsel spekülasyonlar aracılığıyla, bilgi kümelerinin açık uçlu estetik olanaklara dönüştüğü alternatif bir veri evreni yaratıyor.

İki bölümden oluşan serginin ilk bölümü olan “Hatıralar”, Refik Anadol’un yapay zekayı kullanarak uzayla ilgili henüz yorumlanmamış görsel verileri topladığı ve onları pigmentlere dönüştürdüğü bir dizi dinamik veri tablosu sunuyor. İkinci bölüm, “Düşler”, üç boyutlu veri heykelleri ve 15 dakikalık, mekanla bütünleşik bir yapay zekâ sineması enstalasyonundan oluşuyor. En son 3D baskı teknikleriyle oluşturulan veri heykelleri Hubble, ISS ve Mars teleskoplarının görsel hatıralarından esinlenen sentetik manzaraları temsil ediyor.

Eser, çeşitli gök cisimlerinin olası şekillerinin spekülasyonunu yapan bir algoritmayı eğitmek üzere gelişmiş uzay teleskopları ve diğer uydular tarafından kaydedilen ve şimdiye kadar en büyük uzay temalı veri kümesi olan iki milyondan fazla görüntüden yararlanıyor.

Trendyol, bunun yanında TEKNOFEST’te kurduğu aktivite alanı ile ziyaretçilerine eğlenceli oyunlar sunacağını bildirdi. Ziyaretçilerin alanda deneyimleyebileceği aktiviteler arasında taş kağıt makas oynayan ve oyun içerisinde karşıdaki kişinin hareketlerini tahmin edip ona göre doğru hamleleri yaparak asla yenilmeyen bir interaktif ürün Yenilmez Robot El Cihazı ve katılımcıların konsantrasyon gibi parametrelerine bağlı olarak oyun içerisindeki hareketi sağlayan Beyin Gücü Oyunu bulunuyor. Oyunların yanı sıra fotoğraf aktivitesi Gif Matik ile Trendyol, katılımcılara etkinlik alanından keyifli bir hatıra kalmasını hedefliyor. Gif Matik cihazı karşısında kendi giflerini çeken katılımcılara bu videoları özel tasarım ile veriliyor.

LİSANSLI ÜRÜNLERİNİ SATIYOR

Trendyol, platform içinde TEKNOFEST’in lisanslı ürünlerinin yer aldığı bir butik de açtı. TEKNOFEST ürünlerini yaygınlaştırma amacıyla hayata geçirilen butikte yer alan ürünler Trendyol’un Sepette İyilik projesi kapsamında sıfır komisyon ile TEKNOFEST süresince satışta olacak. Butikte, mont, tişört, şapka, kupa, anahtarlık, açacak ve puzzle gibi ürünler bulunuyor.